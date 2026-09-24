联合国秘书长古特雷斯呼吁各国政府制定切实可行的能源转型路线图，明确时间表，同时敦促国际社会加大资金投入以协助发展中国家应对气候变化。

综合新华社和法新社报道，即将离任的古特雷斯星期三（9月23日）在联合国气候峰会上致辞时说：“世界正强烈呼吁实现气候正义，在减缓、适应（气候变化影响）以及资金投入方面，我们必须以行动响应这一呼声。”

古特雷斯呼吁各国政府加大对气候行动的资金投入，在发达国家带头下为发展中国家每年筹集至少3000亿美元（约3838亿新元）气候融资资金，争取到2035年将全球气候融资规模提升至每年1.3万亿美元。

古特雷斯还说，必须通过增加可再生能源、电网和储能设施，来满足包括人工智能（AI）在内的快速增长的电力需求。

他同时强调，必须确保能源转型公平公正，创造就业、加强社会保障，同时让发展中国家能够参与决定转型进程，并分享其红利。

据统计，过去一年全球经历超过150次极端天气事件，造成约3200亿美元（约4135亿新元）的经济损失，比过去10年的年度平均水平高出40%。

科学家担心，厄尔尼诺现象会加剧因化石燃料燃烧而导致的全球变暖，以及极端天气事件的发生。