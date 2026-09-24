欧洲复兴开发银行（EBRD）下调经济增长预期，主因是中东战争引发的能源冲击对高度依赖石油的伊拉克经济造成尤为沉重的打击。

总部位于伦敦的EBRD星期四（9月24日）预计，其业务覆盖地区的整体经济增长率将在2026年放缓至2.5%，低于2025年的3.4%。

这一预测较EBRD今年6月给出的上一期预期下调0.6个百分点，主要归因于伊拉克经济前景的剧烈恶化。预计伊拉克经济今年将萎缩12%，若出口受阻情况持续至年底，经济陷入更严重衰退的风险还将进一步上升。

EBRD首席经济师亚沃尔奇克（Beata Javorcik）告诉法新社：“伊拉克面临的核心难题在于出口中断。”

自美伊冲突于2月下旬爆发以来，战略要道霍尔木兹海峡便持续处于受阻状态。而伊拉克极度依赖石油出口，石油收入占其财政预算收入的90%左右。

此外，乌克兰战争，包括对能源基础设施的袭击，以及欧洲部分地区的旱情，也对经济增长构成压力。

EBRD在报告中指出：“在欧洲，多瑙河与莱茵河水位创下历史新低，不仅影响工业货物的运输，也削弱能源生产，导致水力与核能发电量减少三分之一。”