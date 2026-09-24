印度政府考虑出台新规，限制在学校周边50米范围内销售高糖高脂肪食品。

路透社报道指，在印度，民众的肥胖率，尤其是儿童肥胖率不断攀升，上述行动被视为削减垃圾食品消费的最新举措。

据悉，这项新规将波及印度150万所学校附近的家庭式小店、餐馆和食品摊。

对于这项新规定，印度一些商家和学校附近的杂货店店主开始发愁。印度东部布巴内斯瓦尔市有十几名店主告诉路透社，销售额可能因此下降三分之一，甚至更多。

负责推动这些变革的印度食品安全标准局首席执行官普南尼（Rajit Punhani）指出，“安全食品”校园计划旨在引导孩子们从小远离不健康的习惯。

他认为，监管的目标是推动企业调整配方。“我们必须阻止孩子们吃这些东西，必须让他们养成好习惯。这不会对商家造成重大影响。店主可以销售非高糖食品。”

作为印度全国食品安全专项整治的一部分，印度食品安全标准局于今年8月公布了针对学校及周边区域的脂肪、盐和糖销售限制门槛，目前正面向社会征求意见，截止日期为10月6日。

据悉，这项法规早在2020年便已提出，但此前一直缺乏明确的实施路线图。