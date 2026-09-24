美国联邦法官要求特朗普政府须立即恢复对三家主要美国媒体的白宫访问权限。

白宫上周六（9月19日）正式禁止美国有线电视新闻网（CNN）、MS NOW和政客新闻网（Politico）记者进入白宫。

这三家媒体强烈谴责特朗普政府这一举动，并入禀法院。法新社报道，美国联邦法官凯利（Timothy Kelly）周四（24日）发布一份长达八页的裁决书，认定特朗普政府这项禁令“很可能侵犯记者受宪法保护的正当程序权利”。

凯利表明，这三家媒体员工持有的记者证将恢复有效，“直到法院发布进一步命令，或本临时限制令到期为止”。政府颁布的临时限制令的有效期为14天。

凯利同时强调，这项裁决不可立即上诉。

特朗普上周五（18日）在社媒发文说，这几家媒体不断报道“假新闻”，他将立即禁止它们的记者进入白宫。

法官发布裁决前，美国司法部曾辩称，特朗普有权控制记者进入总统受限区域的权限，例如椭圆形办公室。“进入白宫是一种特权，而非权利。”