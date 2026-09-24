乌克兰总统泽连斯基说，乌方近期将两名朝鲜俘虏移送韩国。韩媒称，首尔方面未加否定，事实上予以证实。

韩联社报道，泽连斯基当地时间星期三（9月23日）在联合国大会发表讲话时说，日前已将两名朝鲜战俘送往韩国。

他具体介绍俘获朝鲜士兵的过程，同时谴责朝鲜领导人金正恩将士兵视作可以交换的“货币”，以牺牲他们来换取其他利益。

俄朝两国2024年底签署共同防御条约，此后，朝鲜一直向俄罗斯派兵，协助俄军与乌克兰作战。

泽连斯基说，朝鲜派兵支援俄罗斯，弥补俄军缺口，但朝军也付出惨重代价。他警告，俄罗斯未受惩罚的战争正在扩散，邪恶也在蔓延。

泽连斯基还在讲话中指出，亚洲各国应当已经意识到朝鲜不断升级的弹道导弹与无人机力量。

韩国外交部当天就朝鲜俘虏问题表示，韩方一贯坚持的立场是，应尊重当事人的自由意愿，并以符合国际法和人道主义原则的方式解决这个问题。根据这一立场，韩方其间与乌克兰等相关国家和机构保持必要的沟通与协商。

不过，针对朝鲜俘虏是否已被移送至韩国、通过何种渠道移送，以及具体时间等内容，外交部表示难以予以证实，但没否认泽连斯基公布的内容。

韩联社报道指出，鉴于泽连斯基公开宣布朝鲜战俘被送往韩国的消息，可以推测这些战俘已安全送抵，并在韩国的相关机构接受保护。

据悉，乌克兰军方去年初在俄罗斯西部库尔斯克地区俘获两名朝军战俘。他们之前曾通过致信韩国“脱北者”团体等方式，表明希望前往韩国。

韩国政府坚持有意接纳被乌俘获的朝军战俘的立场，并与乌克兰政府一直保持协商。