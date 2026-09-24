（华盛顿综合电）中国国家主席习近平访美备受瞩目，美国总统特朗普还亲自接机，但由于早前三家美国媒体被禁止进入白宫采访，引发美媒群起抗议。它们暂停直播或转播总统活动，连习近平抵美也低调报道。

习近平于美东时间星期三（9月23日）下午抵达华盛顿，特朗普突破外交规格，亲赴安德鲁斯联合基地迎接。一般上，这样的场合会在全美电视上直播，但这回许多美国人无缘观看，因为主要电视网络自本星期一（21日）起便停止直播和转播总统活动，以抗议白宫对美国有线电视新闻网（CNN）、MS NOW新闻频道和Politico新闻网站的采访禁令。

《华盛顿邮报》白宫记者扎克雷夫斯基以即时文字报道取代直播画面，写道：“载着习近平的专机在下午5时39分降落，机身写着‘中国国际航空’，从停机坪上的其他飞机旁徐徐滑过。”

据《海峡时报》驻美记者观察，CNN和福克斯（Fox）的新闻主播在报道中都仅简短提及习近平抵步，并未播出影像，然后就继续播报其他时政新闻和天气预测。

《纽约时报》、《今日美国》等平面媒体的报道附上照片，但《华盛顿邮报》和《华尔街日报》没有第一时间报道习近平抵步，过了45分钟仍不见。

扎克雷夫斯基的即时报道说：“福克斯、哥伦比亚广播公司（CBS）和全国广播公司（NBC）的人员都在这里，但没有拍摄。记者们都在等待法官今天听取抗辩后是否会做出裁决。”他说的“裁决”是指媒体针对白宫采访禁令提出的上诉。

当地星期四（24日）凌晨，这起上诉案的哥伦比亚特区联邦地区主审法官凯利下令，特朗普政府须暂时解除对有关三家媒体的采访禁令，因为取消记者证的做法“可能违反了宪法赋予的正当程序权利”。

民主党促特朗普向习近平施压停止支援伊朗

美国民主党参议员沙辛星期三在参议院讲话时说，中国企业正从经济和军事两方面向伊朗提供帮助，特朗普应当在星期四与习近平会晤时，运用他对习近平的影响力，阻止北京继续支援德黑兰。

她说，有情报显示，伊朗军方从中国实体获得约旦美军基地的高清卫星图像，过后借此发动导弹袭击，造成三名美国士兵身亡、四人受伤。

她还指中国大陆和香港的公司为伊朗的导弹和无人机提供零部件，伊朗约90%的石油出口流向中国，带来数十亿美元收入。

“我们若要结束战争，必须截断让伊朗可持续战斗的外援，而这该从中国开始。”

美国会拟改革禁售中国科技器材程序

美国众议院能源与商业委员会的两党领袖星期三联手提出一项法案，要改革美国联邦通信委员会（FCC）一项多数用于禁止中国出产的科技器材在美的销售程序。

法案将要求FCC在制定“涵盖名单”，即确认哪些外国科技对国家构成安全威胁时，须事先征询其他政府部门。

“涵盖名单”是特朗普政府最主要的对华政策工具之一。FCC近年多次通过发出这个清单，禁止中国新研制的无人机、机器人、路由器、电源逆变器等器材出口到美国。