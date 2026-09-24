（华盛顿综合讯）美国总统特朗普亲自为来访的中国国家主席习近平接机，接待规格之高实属罕见；除教宗访美的特例外，这是时隔64年美国总统首次亲临安德鲁斯联合基地迎接外国领导人，足见特朗普对习近平访美的重视。

不过，这一做法在美国国内引发争议。批评者担心，北京会把特朗普亲自接机的举动，解读为反映了美方的从属地位。

上一次美国总统亲自为来访元首接机，要追溯到上世纪五六十年代。1960年代，时任总统肯尼迪曾多次到安德鲁斯空军基地迎接外国领导人，最后一次是在1962年时任英国首相麦克米伦来访时。当时欢迎这些领导人的仪式就在机场举行。

英国广播公司（BBC）指出，肯尼迪与其说是去接机，不如说是因为欢迎仪式就在机场举行。到肯尼迪执政后期，礼宾仪式改在白宫南草坪举行，此后总统在南草坪迎接外国领导人，就成了美国外交惯例。

更早之前，如1959年时任总统艾森豪威尔也曾到安德鲁斯空军基地，迎接苏联最高领导人赫鲁晓夫。

不过，罗马天主教教宗常得到特别礼遇。1987年、1999年、2008年与2015年教宗访美时，都由美国总统亲自接机。

美国总统特朗普（右）9月23日到马里兰州的安德鲁斯联合基地，亲自迎接来访的中国国家主席习近平。欢迎仪式上，美国国歌奏起，一架轰炸机同步飞过中美两面旗帜，特朗普当下举手敬礼。（法新社）

学者：高规格接待释放“美国有求于中国”信号

美方此次接待习近平的规格，超出了中方今年5月接待特朗普的水平，当时为特朗普接机的是中国国家副主席韩正。

去年8月，特朗普也曾在阿拉斯加埃尔门多夫—理查森联合基地迎接俄罗斯总统普京。不过，两人当时都是从外地飞来举行双边峰会，特朗普并非专程去接机。

香港中文大学（深圳）公共政策学院副院长肖耿接受中评社采访时说，特朗普亲自为习近平接机，释放了“美国有求于中国”的信号。眼下特朗普面临中期选举压力、地区战事缠身、国内高通胀难解，唯有中美关系保持稳定缓和，才能为他在内政和外交上打开局面。

不过，特朗普的接机之举在国内引发了批评。奥巴马执政期间任美国驻俄大使的麦克福尔告诉《赫芬顿邮报》：“比起民主国家领袖，他（特朗普）似乎更喜欢独裁者。这是一个令人难堪的错误。”

特朗普首个任期内的国安顾问博尔顿也说：“他不应该这么做。北京会将此描绘成美方处于从属地位的象征。”

几名民主党参议员周二（22日）发表联合声明，谴责特朗普此举。他们称：“在美国人面对汽油、食品、住房等价格飞涨之际，特朗普总统为习主席铺开红地毯，举办闭门晚宴，好让他的亿万富翁朋友们能（与中国）谈成那些足以威胁美国就业和国家安全的交易。”

声明还说：“习主席享尽最高规格礼遇，而对加拿大等盟友，特朗普总统却肆意威胁并发动贸易战。这不是领导人该有的风范，而美国人民理应得到更好的对待。”

共和党内部也出现反对声音。共和党籍的参议院军事委员会主席威克说：“我们与习主席及中国共产党之间还有那么多麻烦事待处理，如果白宫征求我的意见，我会建议总统不要邀请习近平到华盛顿，更不应在美国给予他如此隆重的礼遇。”