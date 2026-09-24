星巴克即将在北美关闭250家表现不佳的门店，把资源更多集中在潜力较高的门店。

彭博社星期四（9月24日）报道，星巴克首席运营官格拉姆斯（Mike Grams）在致员工的信息中宣布，会在本周关闭北美地区250家门店，约占星巴克在美国和加拿大1万8000家门店的1%。

格拉姆斯说，公司确认部分门店无法持续提供星巴克希望为顾客和员工带来的体验，或者看不到实现预期财务表现的途径。

这是星巴克新一轮门店关闭行动。星巴克曾在去年9月宣布关闭数百家北美门店。

报道指，为了提升销售和利润，星巴克一直在调整门店组合，以期将顾客引导至服务和经营表现更好的门店。长期来看，公司计划重新扩大门店网络。

在门店升级、改善顾客服务、调整营销策略和更新菜单等措施的推动下，星巴克近几个季度已摆脱销售下滑的困境；上季度同店销售增长超过预期，彭博调查的分析师预计，这个势头会延续下去。

格拉姆斯说：“这些进展让公司能够更清楚地评估每家门店的表现。虽然大多数门店目前受益于整体经营改善，但部分门店在员工努力之下，仍持续表现不佳。”

根据这份通知，星巴克会在可能的情况下，为受关店影响的员工提供转岗机会；无法调往其他门店的员工，则会获得遣散费。

尽管如此，星巴克仍计划重新扩大美国的新店储备，目标是在2028财年净增约400家直营门店，不包括杂货店和机场等由合作伙伴运营的门店。星巴克认为，长期来看，公司单单美国就还有新增至少5000家门店的空间。