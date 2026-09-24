加拿大总理卡尼接受美国媒体采访时说，他曾考虑过美国总统特朗普可能对加国动武，从而实现将加国并入美国版图的目标。

卡尼在《纽约时报》星期三（9月23日）晚间发布的采访中，发表这一言论，并称这种情景不容忽视。

卡尼并未详述这种军事威胁的具体细节，而是借用金融市场的术语描述相关风险。“我认为，身处这些职位，就有责任审视极端的‘尾部风险’（tail risk）。”

尾部风险是指在投资组合中发生概率极低，但一旦发生就会造成灾难性损失的极端事件风险。

卡尼在担任加拿大总理前曾任加拿大和英国央行行长，他表明：“这种设想只是风险管理。虽然这是最不可能发生的基本情景，但不为之做准备是不负责任的。”

加拿大是美国最亲密的贸易和军事伙伴之一，但两国关系因特朗普发起的贸易战和将加拿大变成美国一州的主张而受到严重冲击。

两国旨在缓解贸易争端的谈判于8月21日破裂。卡尼已多次向特朗普表明，加拿大绝对不会成为美国的一部分。

民调显示，许多加拿大人已不再视美国为友好邻邦。