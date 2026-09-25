联合国贸易和发展会议（UNCTAD））说，巴勒斯坦经济和公共财政面临严峻压力，加沙地带恢复和重建所需资金预计达715亿美元（约914亿新元）。

新华社报道，联合国贸易和发展会议星期四（9月24日）发布报告说，以色列的长期占领制约巴勒斯坦经济发展，自2023年10月新一轮以哈冲突爆发以来，占领带来的经济代价大幅上升。

巴勒斯坦国内生产总值（GDP）在2024年大幅收缩后，2025年增长4.3%，但仍比2022年水平低20%。自2023年10月以来，巴勒斯坦被占领土已有数十万个工作岗位流失，累计劳动收入损失估计达28亿美元。

报告指出，约旦河西岸的流离失所现象进一步加剧。自2023年以来，已有38个巴勒斯坦社区无人居住，2026年第一季度流离失所人数超过2025年全年记录总数。

报告说，巴勒斯坦政府的财政状况急剧恶化。以色列代巴勒斯坦政府征收的财政收入移交时断时续且被扣减。2025年5月至2026年年中，应向巴勒斯坦政府转交的清算收入被全部扣留。

与此同时，财政压力制约包括医疗、教育在内的基本公共服务。报告称，在约旦河西岸，资源短缺导致学校在2025年将面授教学时间限制为每周三天。

报告指出，加沙地带经济形势尤为严峻。自2023年10月以来，加沙地带92%的经济实体遭到破坏或摧毁。2025年，加沙人均GDP为212美元，相当于每天约0.58美元，仅为2022年水平的17%。失业率高达78%，超过90%的劳动年龄人口没有工作。

报告还引述世界银行、欧盟和联合国开展的一项评估说，截至2026年初，加沙实体基础设施损失达352亿美元，经济和社会损失达227亿美元。另据估计，加沙重建和恢复需要715亿美元，这一数字可能会进一步上升。

报告指出，目前三项当务之急是移交被以色列扣留的巴勒斯坦财政收入、维护银行系统稳定，以及按照已记录的损毁和经济损失规模提供重建支持。