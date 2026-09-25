一名知情人士透露，美国与伊朗正在探讨一项分阶段协议。依照协议，德黑兰将重新开放霍尔木兹海峡，而华盛顿将解除对伊朗港口的封锁。

彭博社报道，知情人士称，此前数月美伊均拒绝达成类似协议，但在星期四（9月24日）联合国大会边会期间，双方谈判代表正全力推动谈判取得突破。

要求不具名的这名知情人士说，卡塔尔官员正在斡旋此次谈判。

这项分阶段协议类似于美伊6月中旬达成的谅解备忘录。那份谅解备忘录促成了一项脆弱的停火，但停火几周后便告破裂。

一名白宫官员说，特朗普总统仍对与伊朗对话持开放态度，但美国没有迫切的谈判需求。原因是，在持续升级的制裁和海上封锁下，伊朗经济已承受沉重压力，美国在谈判中处于有利地位。

路透社24日早些时候也报道，美伊正在就一项潜在的分阶段协议展开磋商。

自美以伊战争爆发以来，华盛顿与德黑兰之间的谈判已多次破裂，主要分歧包括霍尔木兹海峡问题，以及伊朗何时能动用被美国冻结的数十亿美元资金。

伊朗总统佩泽希齐扬23日在纽约联合国大会上说，只要制裁和美国海上封锁持续，德黑兰就不会允许霍尔木兹海峡自由通行。