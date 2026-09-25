也门胡塞武装称对沙特阿拉伯首都利雅得一处“敏感目标”、西部城市延布的沙特阿美设施，以及西南部吉赞地区多处军事目标发动袭击。沙特方面说，已拦截射向红海港口延布和塔伊夫的导弹。

综合新华社和彭博社报道，胡塞武装军事发言人萨雷亚星期四（9月24日）晚在社交媒体发表声明说，在利雅得和延布的行动使用了弹道导弹、巡航导弹和无人机，但没有公布人员伤亡情况。

声明还称，自本轮局势升级以来，沙特从西南部海米斯穆谢特和西部塔伊夫的空军基地出动F-15和“台风”战机，并从奈季兰和吉赞发射导弹，对胡塞武装控制的也门马里卜、萨达、塔伊兹、焦夫、贝达等省发动袭击，累计达1018次。

萨雷亚说，胡塞武装将继续回应沙特的军事行动。

沙特领导的多国联军说，沙特防空系统当天拦截并摧毁六枚胡塞武装弹道导弹，挫败胡塞武装袭击塔伊夫和延布的企图。联军发言人马利基表示，将“坚决应对”胡塞武装升级局势的行为。

沙特外交大臣费萨尔在纽约出席联合国大会期间说，整个国际社会都应承担遏制胡塞武装威胁的责任。

胡塞武装当天稍早时在另一份声明中说，对沙特吉赞地区多处军事目标发射了数十枚弹道导弹和无人机，造成数百人死伤，摧毁和引燃数座武器库。