韩国总统李在明说，乌克兰总统泽连斯基披露了乌克兰已将朝鲜战俘送往韩国的消息，此举违反了双方的保密协议。

泽连斯基在联合国大会发言时说，乌克兰已将两名朝鲜战俘送往韩国，并称“很难活捉”朝鲜战俘。

法新社报道，消息一出，韩国在野党痛批李在明政府，竟然让国人从一个外国领导人口中得知朝鲜战俘已被送抵韩国。

李在明星期四（9月24日）在X平台发文说：“我不知道乌方为何违背协议公开此事，这非常令人失望。”

他说：“韩国接收朝鲜战俘是一个高度敏感的问题，可能会对外交、国家安全以及朝鲜半岛局势产生重大影响。”

泽连斯基的幕僚利特温（Dmytro Lytvyn）告诉记者，乌克兰是一个“开放的国家”，秘密移交战俘反而显得奇怪。

他说：“在整个曲折且细节繁多的事件中，我们只是披露了一个事实，即他们已被送往大韩民国。”

去年年初，乌克兰在为俄罗斯效力的朝鲜军队中俘虏了两名朝鲜士兵。此前，一名韩国议员透露，这两名朝鲜战俘希望在韩国过上“正常的生活”。

根据韩国宪法，所有朝鲜半岛居民，包括居住在朝鲜的居民，均被视为韩国公民。韩国官员说，这一条款同样适用于在乌克兰被俘的朝鲜士兵。