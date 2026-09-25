美国参议院民主党人对总统特朗普与中国国家主席习近平的峰会提出尖锐批评，称这场峰会在人工智能、贸易、关键矿产及对台军售等核心议题上，流于表面排场，缺乏实质成果。

星期四（9月24日）傍晚，习近平和夫人彭丽媛抵达白宫出席国宴。尽管特朗普在此次峰会中给予习近平极高规格的盛大礼遇，但无迹象显示双方的闭门会谈就存在严重分歧的深层问题取得实质性突破。

路透社当天获取一份由参议院民主党党团47名成员中的至少19人签署的联合声明。联合声明呼吁特朗普立即落实国会已批准、总额超过150亿美元（约192亿新元）的对台安全援助配套，其中包括13亿美元的资金支持和140亿美元的军售方案；同时，声明还敦促特朗普在人权问题上向中方施压，并全力促成被中方错误拘押的美国公民获释。

特朗普的一些共和党同僚也借此次峰会之机，呼吁特朗普尽快拨付对台资金。

民主党人还批评特朗普放宽对华高端晶片销售限制的决定，并指出延长中美关税“休战期”并不能切实解决供应链问题，例如中国在全球稀土精炼领域的垄断局面。

声明强调：“只有通过持续强化自身、紧密联结盟友并坚定捍卫民主价值，我们才能赢得对华竞争。”

尽管民主党人一向批评特朗普的政策，但他们对这次峰会的反应，也显示民主党若在11月3日的中期选举中取得国会一院或两院的控制权，届时可能如何处理对华关系。

民调显示，随着特朗普支持率下滑，共和党在中期选举恐难以保住国会微弱多数的优势。