美国总统特朗普星期五（9月25日）将陪同中国国家主席习近平参观美国国家档案馆。预计双方届时将重点阐述各自对中美关系历史与未来走向的看法。

路透社报道，从《独立宣言》到《美国宪法》，美国国家档案馆收藏有美国最重要的立国文献。白宫官员称，特朗普将向习近平展示与美国建国250周年有关的珍贵档案。美国第一夫人办公室则指出，双方还将参观记录中美关系历史的文献。

中方尚未就参观美国国家档案馆发表评论，但分析人士指出，习近平或许有兴趣查看1979年1月1日美国正式与中华民国（台湾）断交，与中华人民共和国建交相关的历史档案。

习近平24日在白宫与特朗普举行会谈。据新华社报道，习近平要求美方“慎重处理台湾问题”，并希望美国坚持反对“台独”。

特朗普在公开讲话中没有提及台湾，而美国官方尚未公布特朗普与习近平闭门会谈的完整会谈纪要或全部细节，因此目前无法确认他如何回应习近平针对台湾问题提出的要求。

美国卡特总统执政期间，美国政府接受中国提出的建交三原则，即在台湾问题上“断交、撤军、废约”。经过双方努力，在《上海公报》发表将近七年后，两国于1978年12月16日发表建交公报。美国在建交公报中承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，在此范围内美国人民同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。