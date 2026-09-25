北约高级指挥官说，针对一系列明显与俄罗斯有关的破坏活动及其他事件，北约正在加强情报共享；联盟应保持冷静和自信，确信有能力应对俄罗斯构成的任何威胁。

美国北约欧洲盟军最高司令格林克维奇（Alexus Grynkewich）星期四（9月24日）告诉路透社，近几周发生的一连串事件令人担忧，包括德国莱比锡/哈雷机场遭遇的无人机袭击未遂，以及一艘俄罗斯船只向一家丹麦军机发射照明弹等事件。

他说：“但我们应该保持冷静和信心，相信作为一个联盟，一个历史上最强大的联盟，我们拥有应对这类风险所需的手段和机制。”

丹麦国防情报局早些时候曾发出警告称，俄罗斯很可能在未来几个月内加剧针对西方的“混合战”；俄方针对与之接壤的一个或多个北约国家发动有限军事攻击的风险虽然较低，但正在上升。

莫斯科方面则一再否认参与针对北约国家的混合战或是破坏行动，也否认策划任何对抗行动。

格林克维奇被问及俄罗斯对北约领土发动有限攻击的风险时强调，北约有应对此类突发事件的准备。他表明，这种情况不太可能发生，可也不能完全排除。

“如果我们从当前阶段继续推进并开始发现新出现的威胁，我有信心，我已拥有必要的权限，可以采取行动，威慑任何针对北约的侵略行为。”

美国总统特朗普要求欧洲国家在自身安全问题上承担更多责任，这类表态引起美国欧洲盟友的担忧。

格林克维奇在采访中试图安抚欧洲盟友，并表明随着欧洲国家发挥更大作用，美方会继续向北约提供关键但“规模相对有限”的军事能力。

目前约有8万名美军驻扎在欧洲。格林克维奇说，未来美军驻欧人数以及哪些军事能力可能调防，当前尚无预设结果。