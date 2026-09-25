面临国内艰难连任选战的以色列总理内坦亚胡，星期四（9月24日）在美国纽约联合国大会发表了一场火药味十足的演讲。他不仅对敌手火力全开，也对盟友大加指责，引发会场一片哗然。

法新社报道，10月27日以色列新一届议会选举临近，目前正陷入胶着战。内坦亚胡利用联大这一国际舞台，向各方发起攻击——对象涵盖伊朗领导人、纽约首位穆斯林市长，甚至连英国、法国、土耳其等盟友都不放过。

现场，数十名来自世界各地的外交官愤而离席，另有一些人喝倒彩和发出嘘声，内坦亚胡的团队则起立鼓掌，大会主席不得不大声呼吁维持秩序。

内坦亚胡对那些离席的人说道：“如果这个大厅里还有其他‘道德懦夫’没离场，现在就请便吧。”

内坦亚胡也猛烈抨击人气颇高的左翼纽约市长马姆达尼，称他为“反犹太主义者”，声称“自你当选这座城市的市长，许多犹太人已不再感到安全”。

此前，马姆达尼曾威胁要执行荷兰海牙国际刑事法院（ICC）对内坦亚胡发出的逮捕令，但他随后承认自己没有这个权限。

2024年5月，国际刑事法院以涉嫌反人类罪和战争罪，对内坦亚胡、时任以色列国防部长加兰特，以及三名哈马斯领导人发出逮捕令。内坦亚胡否认涉及有关罪行。

面对内坦亚胡的指责，马姆达尼回击道：“内坦亚胡在演讲中反复散布毫无根据的谎言，企图为他对巴勒斯坦人实施的种族灭绝行径进行粉饰。”

“然而，任何谎言都无法改变一个事实——他依然是国际刑事法院逮捕令的通缉对象，被指控犯有战争罪和反人类罪。”

内坦亚胡在联大演说时，场外气氛也很紧张。数十名示威者聚集在联合国总部附近，高举“停止种族灭绝”标语。随后有多名示威者被警方逮捕，其中还包括好莱坞著名影星苏珊·萨兰登（Susan Sarandon）。