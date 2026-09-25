（华盛顿综合电）美国一名联邦地区法官下令，暂停执行白宫对三家媒体的采访禁令14天；三家媒体的记者星期四获准回到白宫。不过，几家主要电视网仍拒绝轮流派出摄像团队，拍摄总统活动并向其他媒体共享画面。

特朗普上周以“报道失实”“威胁国家安全”为由，禁止美国有线电视新闻网（CNN）、MS NOW新闻频道和Politico新闻网站进入白宫采访。三家媒体随后提起诉讼，认为禁令侵犯了言论自由、新闻自由和正当程序权利。

尽管CNN、MS NOW和Politico记者在星期四（9月24日）获法院恢复采访资格，却仍一度进不了白宫。图为部分媒体人员在白宫外架着电视摄像机。（彭博社）

法官凯利认为，撤销记者采访证或侵犯宪法保障的正当程序权利，且政府也并未提出事实依据来证明所谓“国家安全”风险，因此下令立即恢复三家媒体的采访资格。

不过，星期四（9月24日）上午仍有部分记者一度被挡在白宫门外。三家媒体为此要求法院紧急开庭。直到同日中午，他们才获准进入白宫。

此外，截至当天下午，电视轮值采访团仍暂停运作。

这个采访团由CNN、美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯新闻等组成，负责轮流拍摄总统活动，并把画面分享给其他电视台。各电视网坚持，白宫必须正式同意CNN重返轮值采访团，他们才会恢复拍摄。

这场僵局也影响了当天的中美元首会晤。据悉，中国国家主席习近平抵达白宫南草坪时，现场没有架设电视轮值采访摄像机；福克斯新闻、MS NOW和CNN也都没有直播两国领导人的抵达仪式。