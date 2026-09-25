（华盛顿综合电）美国多名民主党参议员星期四（9月24日）发表联合声明，批评美国总统特朗普与中国国家主席习近平的峰会重排场而轻实质，未能在人工智能、贸易、关键矿产、对台军售等核心议题上取得突破。

这份声明获得民主党党团47名成员中的至少19人签字支持。他们敦促特朗普政府立即落实国会此前已批准的150亿美元（约192亿新元）对台安全援助，同时继续推动人权议题，以及争取释放遭到不当居拘留的美国公民。

声明还批评特朗普放宽对华出口高端晶片的限制，并指中美延长贸易休战协议无法充分解决供应链问题，如中国对全球稀土提炼的控制。

声明写道：“我们只有通过持续投资自身优势、与盟友密切协调，并坚定不移地捍卫民主价值观，才能在与中国的竞争中取得成功。”

一些共和党人也趁习特会举行之际，呼吁特朗普放行给台湾的资金。

美国11月举行中期选举，而随着特朗普持支持下滑，他所属共和党正面临失去国会控制权的风险。民主党人对习特会的反应可能预示着，如果他们重夺国会一院或两院的控制权，会如何应对北京。

声明强调，对华外交对防止冲突和维护美国利益至关重要，但这些外交努力最终必须为美国人民带来实质成果。

美国航空协会反对增开中美直航航班

针对习近平星期四访美期间提议增加中美直飞班次，美国航空业界公开表示反对。

代表美国多家航空公司的美国航空协会会长苏努努接受媒体采访时指出，中国航司有八个航班获准飞越俄罗斯领空，美国航司则无法进入俄罗斯空域，使它们处于不利的竞争地位。

苏努努说：“这绝不是小事。绕道避开俄罗斯，给航空公司带来了高昂成本。”

目前，中美每周各可运营约50个往返航班。

2022年俄乌战争爆发后，华盛顿禁止俄航班飞越美国空域，莫斯科过后以牙还牙。去年10月，美国交通部曾提议禁止中国航司在往返美国的航线上飞越俄领空，但遭到其他政府部门反对。

另一方面，美国参议院将推迟至下周，才就有关永久禁止中国汽车进入美国市场的法案进行表决。

这项法案由共和党籍参议员莫雷诺和民主党籍参议员斯洛特金共同提出，原定于星期四，即习特会当天表决。

这项法案须参议院全体支持方可通过，而共和党参议员保罗对法案提出了一些关切。为此，莫雷诺和斯洛特金决定推迟表决，以便有时间和保罗讨论。

莫雷诺说，希望法案下周就能在参议院获得通过，并在11月得到众议院通过。

2025年初拜登执政时期，美国实际上已禁止中国汽车制造商在美国销售或生产乘用车。这项法案旨在把这一禁令写入法律，防止白宫发放豁免许可，允许中国制造商在美国销售汽车。