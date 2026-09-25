（纽约综合电）美国和伊朗据报正探讨分阶段协议，推动重开霍尔木兹海峡，并解除美国对伊朗港口的封锁。不过，也门胡塞武装持续袭击沙特阿拉伯，威胁红海石油出口通道，区域能源运输危机仍未缓解。

彭博社引述知情人士说，美伊星期四（9月24日）在纽约联合国大会场边争取谈判突破，由卡塔尔官员居中斡旋。

据路透社报道，伊朗外长阿拉格齐透露，德黑兰已通过中间人提出方案，要求包括黎巴嫩在内的各条战线七天内停火，美国解除港口封锁、解冻伊朗资金，并给予石油制裁豁免。按照这项方案，伊朗将在第七天重新开放霍尔木兹海峡，之后再与美国就核问题等课题展开谈判。

过去，美伊谈判多次破裂，主要分歧集中在霍尔木兹海峡通航，以及伊朗被冻结资金何时解冻等问题。双方6月中旬曾达成类似安排，并促成停火，但停火只维持了数周。

伊朗总统佩泽希齐扬星期四接受福克斯新闻访问时说，伊朗不愿继续战斗，愿在国际法律框架内达成协议，是否结束战争须由美国选择。

一名白宫官员则称，特朗普仍愿意与伊朗对话，但美国目前处于有利位置，因为制裁和海上封锁已对伊朗经济造成压力，因此美国并不需要谈判。

在美国国内，战争推高食品和燃料价格，民主党正借此在11月中期选举前向共和党施压，要求共和党议员就战争明确表态。路透社与益普索本周民调显示，仅34%受访者支持对伊朗发动攻击。

不过，参议院星期四仍以50票反对、49票支持，否决一项要求特朗普结束对伊战争或取得国会授权继续作战的决议案。四名共和党参议员投下赞成票，一名民主党参议员反对。

伊朗否认指挥胡塞 多国驰援沙特

美伊寻求外交突破的消息带动国际油价星期五（25日）下跌超过1%。

然而，霍尔木兹海峡以外的石油出口路线仍受战火威胁。沙特用于绕过海峡出口石油的红海港口延布，星期四再度成为胡塞袭击目标。

沙特支持的联军通报共拦截六枚弹道导弹，导弹目标包括延布和塔伊夫。胡塞则宣称袭击延布的沙特阿美设施及利雅得一处“敏感目标”。沙特尚未公布伤亡或损毁情况。

对于胡塞的行动，佩泽希齐扬在上述专访中强调，胡塞不听从伊朗指示，双方虽有联系，但没有系统性关系。不过，路透社引述也门政府、伊朗及区域消息人士说，胡塞沿也门红海海岸推进时，曾获伊朗革命卫队直接指导。

面对持续袭击，沙特外长费萨尔呼吁国际社会共同应对，强调胡塞威胁曼德海峡及国际航运安全，不能仅由沙特承担应对责任。

法国总统马克龙星期四宣布，将派遣军人、雷达和防御系统保护延布。他强调，部署旨在保卫设施，并非介入冲突。

沙特、土耳其和巴基斯坦外长也同意，根据《麦加联合防御协议》，安排三国参谋长召开紧急会议，商讨支援沙特。协议规定，任何一方遭攻击，等同全体受袭。