（纽约综合电）尼泊尔总理沙阿在联合国大会上说，上个月发生的灾难性泥石流是向全世界发出的“警示”，凸显了气候变化日益加剧的威胁。他呼吁国际社会以援助金而非贷款的形式，协助尼泊尔重建。

沙阿星期四（9月24日）在联大发言时指出，尼泊尔的重建估计需要相等于国内生产总值（GDP）10%的资金。

他强调，脆弱国家不应被迫背负额外债务，以应对气候灾难后的重建工作。“当气候引发的灾害摧毁了一个贫穷国家的基础设施，解决方案不能仅仅是另一笔巨额贷款或零星的小额赠款。我们需要来自世界各地，充足的无偿援助支持。”

他敦促印度和中国在增强气候韧性方面，与尼泊尔加强合作，包括赶紧建立一个喜马拉雅区域合作机制，以共享卫星数据、监测冰川湖、加强预警系统并协调跨界灾害应对工作。

尼泊尔外长希西尔同天受访时也说，穷国对气候灾难的责任最小，却承受着打击，富裕国家必须承担责任，协助穷国应对气候灾难。

他强调，富裕国家不应只在灾难发生时提供援助，而应“提供资金支持，帮助我们建设具有韧性的社区”。

另一方面，联合国星期四全员支持通过议案，要求采取更强力的行动协助低海平面岛屿国家应对海平面上升的挑战。

全球海平面在2024年上升近6毫米，创历来最大年度升幅。若不采取有力行动，到本世纪末，海平面预计将上升一米或更多。