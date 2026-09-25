（华盛顿综合电）《华尔街日报》引述美国官员说，特朗普政府正在针对中国快速扩张的核武库与核试验问题，与中国政府私下展开谈判。

报道说，中美此前已在瑞士日内瓦、纽约和摩洛哥等地的多边会议场边举行会议，双方预计下个月进一步对话；讨论聚焦于降低核风险的措施，并没有寻求达成中方一直强力抗拒的武器管控协议。

美国指责中国违反了1996年的《全面禁止核试验条约》（CTBT）。根据条约，中美等签约国不得进行核爆炸实验。但特朗普政府指控中国秘密进行极低当量的核试验，包括2020年6月在中国西北部罗布泊试验场进行的一次试验。中方强烈否认这一指控，双方为此针锋相对。

去年10月，特朗普说，如果中国和俄罗斯不停止所谓的低当量核试验，他将下令恢复美国的核试验。随着争端升级，美国开始强调实施新的核查措施的可能性。专家曾提出，可在试验场内或周边部署地震监测设备，或在试验场安装辐射探测设备。

《华尔街日报》报道指出，如果各方就新的核查措施达成一致，这些措施可能会被美国、俄罗斯、英国、法国和中国采用。这些核大国既是《全面禁止核试验条约》的签署国，也是联合国安理会的常任理事国。这样的安排既能避免因为针对北京而引发政治敏感问题，又能让华盛顿得以加强对中俄核活动的监测。

中美另一个分歧是，美国坚持要求中国在进行弹道导弹试射时提供更早的预先通报。不过，中方似乎并不愿意配合。

美国也要中方提高核武的透明度。五角大楼去年提交给国会的一份中国军力年度报告指出，中国目前有600多枚核武器，预计到2030年将超过1000枚。中国以自己的核武器数量远少于美国为由，一再拒绝就限制核武库规模进行谈判。

曾在拜登总统时期担任美国国家安全委员会中国事务主任的布鲁金斯学会外交政策研究员席恩（Jonathan Czin）说，中国对任何与美国的军控讨论都极为敏感，“他们确实把这视为陷阱，认为是美国用来遏制和打压中国的一种手段”。