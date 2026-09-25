巴基斯坦、沙特阿拉伯和土耳其将根据共同防务协议，讨论协助利雅得的事宜，并计划召开三国军事首长紧急会议。

路透社报道，巴基斯坦外交部星期五（9月25日）发布这一消息。

这三个国家8月7日签署《麦加共同防务协议》。协议规定，对三国中任何一国的武装攻击，都会被视为对三国全体的攻击。

星期五早些时候，土耳其议长库尔图尔穆什（Numan Kurtulmus）说，土巴沙三国防务协议可能会扩大为涵盖伊朗、面向“整个穆斯林世界”的更广泛协议。

图尔穆什也重申土耳其立场，强调这项三方防务协议不针对任何特定国家，主要目的是在冲突频发及以色列采取敌对政策的背景下，确保地区内各国的安全。

沙特与也门胡塞武装之间的新一轮冲突导致中东地区局势日益紧张，波斯湾两条关键石油运输航线霍尔木兹海峡和曼德海峡都受冲击。

土耳其外长费丹上周六（9月19日）说，针对沙特近期遭受袭击，土耳其将信守共同防务承诺，并可能给予沙特军事技术方面的援助。