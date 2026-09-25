美国总统特朗普说，他与中国国家主席习近平举行了富有成效的会晤，“未来会有重大进展”。

特朗普星期五（9月25日）在自家社媒平台真相社交（Truth Social）发文说：“我与习近平主席的会晤对美中双方而言都富有成效。未来会有重大进展。”

美东时间星期四（24日）晚，特朗普与夫人梅拉尼娅在白宫东厅设宴，款待习近平与夫人彭丽媛。

特朗普在贴文中说：“正如几乎所有人一样，习近平似乎也乐于将‘人工智能’（Artificial Intelligence）改称为更准确、更重要的‘超级智能’（Super Intelligence），AI这个名称既不恰当，也不准确。”

特朗普多次淡化外界对AI发展可能危害人类的担忧，并反复主张要用“SI”替代“AI”一词。

在星期四晚的白宫国宴上，多名美国科技业领袖与特朗普夫妇和习近平夫妇同坐主桌，包括特斯拉首席执行官马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋、超威半导体首席执行官苏姿丰和苹果董事会主席库克。