法国顶级文学奖“龚谷尔奖”主办方宣布，由于出现涉嫌使用人工智能（AI）创作的指控，将一名加拿大籍海地裔作家的畅销小说从长名单中剔除。

法新社报道，龚谷尔学院（Goncourt Academy）星期五（9月25日）宣布这项决定。学院表明，此举旨在维护龚谷尔奖和学院本身的声誉与公正。

当事作家是法语文学界的新晋红人奥雷利安（Thelyson Orelien）。他的首部长篇小说《要么那样，要么死》（C’etait ca ou mourir）遭到涉嫌使用AI的匿名指控，引发轩然大波。

奥雷利安否认使用AI创作，并暗示针对他的攻击带有种族主义动机，也是“试图压制我的声音”。

他还承诺提供一份文件，证明此书的确是他本人撰写。

龚谷尔学院则说，几名可信的研究人员和记者指出，奥雷利安的这部入围作品，“极有可能在很大程度上是AI产物”。

虽然很难确凿证明奥雷利安使用AI写书，但他在居住地魁北克被曝光存在抄袭行为，声誉已严重受损。

总部位于蒙特利尔的《新闻报》（La Presse）星期三（23日）报道称，奥雷利安2013年撰写的一篇报纸专栏文章，几乎完全是《菲律宾星报》几天前所刊文章的译本，只是略加修改。

此外，奥雷利安早年的一部中篇小说，也被指摘取其他作家的著作段落。

据报道，奥雷利安此次被龚谷尔学院除名的小说，改编自他的亲身经历，讲述主角离开帮派横行的海地，踏上一段坎坷的跨国旅程，最终在加拿大落脚。

这部作品已销往包括美国在内的20多个国家。据报道，总部位于巴黎的格拉塞出版社（Grasset）支付了30万欧元（约44万新元），购买它的法语版权。