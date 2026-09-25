联合国安全理事会谴责也门胡塞武装组织针对沙特阿拉伯不断升级的袭击。

法新社报道，联合国安理会轮值主席、法国常驻联合国代表博内丰星期五（9月25日）代表安理会成员国发布联合声明说：“安理会成员以最强烈的措辞谴责胡塞武装针对沙特的持续袭击，包括波及平民和能源基础设施，以及导致包括妇女和儿童在内平民受伤的袭击。”

胡塞武装7月以来沙特实施海上封锁，并袭击沙特油轮，同时还向沙特发射大量导弹；它也夺取也门红海沿岸大片对石油出口至关重要的区域，进一步加剧能源供应压力。

联合国人道主义事务办公室指出，胡塞武装针对受沙特支持也门部队发动的地面攻势还引发人道主义危机，自9月初以来，也门各地已有12万5000人流离失所。

上述联合声明说，安理会“要求胡塞武装立即停止军事升级行动，以及针对平民和民用目标的袭击”。

安理会也进一步强调遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》，以及维护航行权利与自由的重要性。

声明还呼吁确保向所有有需要的平民提供全面、安全、迅速且不受阻碍的人道主义援助。