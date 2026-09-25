（华盛顿综合电）美国总统特朗普伉俪与中国国家主席习近平伉俪，当地时间星期五（9月25日）上午在白宫茶叙。两位领导人均对习近平本访问的成果表示满意，习近平并透露，两人同意将今年5月特朗普访华时确定的中美“建设性战略稳定关系”定位，拓展为“相互尊重、公平、平等的建设性战略稳定关系”。

根据现场直播，特朗普在茶叙时对媒体说，习近平的访问推动中美关系取得了长足进展，对两国都有利。他称，美国农民将对两人的会谈成果感到非常高兴。

习近平则确认，年内还会和特朗普举行两次会晤，分别为11月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，以及12月在迈阿密举行的二十国集团（G20）领导人峰会期间。习近平已邀请特朗普再次访华，特朗普已经同意。

此前一天，特朗普与习近平也在白宫举行的国宴上，强调中美之间悠久的历史渊源与友谊，并呼吁两国携手并进。

特朗普在国宴致辞中追溯了中美两国的历史纽带。他说：“作为两国领导人，习主席和我都明白我们代表着不同的制度，但两国人民之间的纽带历久弥坚，我们的关系从未像现在这样融洽……通过携手努力，我们可以继续构建为子孙后代带来繁荣与安全的关系。”

习近平致辞时说，美国不久前庆祝独立250周年，而这200多年见证了两国人民的友好交往。他指出，他和特朗普在短短半年内实现互访，创造两国交往的历史。

习近平也说，他同特朗普进行了坦诚深入交流，达成很多新的共识，丰富了中美建设性战略稳定关系的内涵，为中美关系提供新的战略指引。

星期四（24日）早些时候，特朗普和习近平在白宫举行闭门会谈。据新华社报道，两人讨论台湾、人工智能（AI）、经贸、中东局势、乌克兰危机等议题。

习近平说，中美都是AI大国，双方有竞争，更可以合作。他提议双方继续开展对话，就相关风险和收益交流，共同防范AI被滥用。

习近平也强调合作是双行道，中美经贸关系的稳定既需要拉长合作清单，也需要压缩问题清单，希望双方相向而行，坚持互利共赢导向，推动中美经贸关系持续稳定向好发展。

针对台湾问题，习近平敦促美方“反对”台独，慎重处理台湾问题；这比华盛顿长期以来“不支持”台独的表述更强硬。

白宫至今尚未正式公布这次元首峰会的会谈内容。但美国贸易代表格里尔星期五说，星期一将公布更多有关中美贸易谈判成果的细节。

格里尔透露，双方同意把部分关键商品排除在贸易争端之外，包括美国的农产品和医疗器械，以及中国消费品和其他非敏感商品。

美国驻华大使庞德伟接受CNBC采访时则透露，特朗普向习近平表明，中方对伊朗的援助是不可接受的。他说，两位领导人进行了非常坦诚且开放的对话，并开始建立起一定程度的互信。

美国前外交官拉塞尔则批评，特朗普和习近平把太多时间花在社交和礼仪活动上，实际会谈仅约90分钟。他说：“排场和礼节并不等于实际进展。大熊猫固然可爱，但美国需要的是稀土。我们看到的与其说是外交，不如说是一场‘外交娱乐秀’（diplotainment）。”

习近平与特朗普星期五上午茶叙结束后，共同前往美国国家档案馆参观中美关系历史文献，习近平一行为期三天的对美国事访问，也随后结束。