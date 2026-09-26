伊朗匿名高官：德黑兰绝不在核问题上做出让步
摄于2月1日的卫星图像显示，伊朗伊斯法罕核设施一处此前遭破坏的建筑物上方出现了一个新屋顶。 （路透社）
一名伊朗高级官员星期五（9月25日）告诉路透社，即使美国接受伊朗关于重新开放霍尔木兹海峡的提案，伊朗也不会在核计划问题上做出任何让步。
这名在不具名的情况下受访的伊朗高级官员说，在美方“满足伊朗的所有条件”之前，霍尔木兹海峡将一直保持关闭。
伊朗外长阿拉格齐24日称，德黑兰已通过中间人向华盛顿提出重开海峡的条件，包括黎巴嫩在内的各战线在七天内停火，美国解除对伊朗港口的封锁、解冻伊朗资金，并给予伊朗石油制裁豁免。
伊朗与美国已持续近七个月的交战导致中东局势急剧升级，期间伊朗支持的也门胡塞武装多次向沙特阿拉伯发射导弹和无人机。
伊朗总统佩泽希齐扬本周到美国纽约出席联合国大会，他在与会期间接受媒体采访时说，他希望能在11月3日美国中期选举日前与华盛顿达成协议，结束敌对状态。
德黑兰方面说，只有在美国满足其各项条件后，伊朗才准备就核计划进行详细谈判。
但伊朗匿名高官25日向路透社强调，德黑兰决不会在涉及国家主权权利的问题上让步，这包括进行铀浓缩以及将高浓缩铀移出境外，而将伊朗高浓缩铀运出国正是美方核心诉求之一。
长期以来，以色列、美国及其他西方国家一直指责伊朗企图研发核武器，并指伊朗已将铀浓缩丰度提高至60%——这一水平远超民用所需，且已逼近制造武器所需的90%门槛。对此，伊朗坚决否认有研发核武器的意图。
据国际原子能机构（IAEA）估算，2025年6月以色列和美国袭击伊朗核设施时，伊朗拥有440.9公斤丰度为60%的浓缩铀。目前尚不清楚这批浓缩铀在袭击中有多少得以保存。