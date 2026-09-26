一名伊朗高级官员星期五（9月25日）告诉路透社，即使美国接受伊朗关于重新开放霍尔木兹海峡的提案，伊朗也不会在核计划问题上做出任何让步。

这名在不具名的情况下受访的伊朗高级官员说，在美方“满足伊朗的所有条件”之前，霍尔木兹海峡将一直保持关闭。

伊朗外长阿拉格齐24日称，德黑兰已通过中间人向华盛顿提出重开海峡的条件，包括黎巴嫩在内的各战线在七天内停火，美国解除对伊朗港口的封锁、解冻伊朗资金，并给予伊朗石油制裁豁免。

伊朗与美国已持续近七个月的交战导致中东局势急剧升级，期间伊朗支持的也门胡塞武装多次向沙特阿拉伯发射导弹和无人机。

伊朗总统佩泽希齐扬本周到美国纽约出席联合国大会，他在与会期间接受媒体采访时说，他希望能在11月3日美国中期选举日前与华盛顿达成协议，结束敌对状态。

德黑兰方面说，只有在美国满足其各项条件后，伊朗才准备就核计划进行详细谈判。

但伊朗匿名高官25日向路透社强调，德黑兰决不会在涉及国家主权权利的问题上让步，这包括进行铀浓缩以及将高浓缩铀移出境外，而将伊朗高浓缩铀运出国正是美方核心诉求之一。

长期以来，以色列、美国及其他西方国家一直指责伊朗企图研发核武器，并指伊朗已将铀浓缩丰度提高至60%——这一水平远超民用所需，且已逼近制造武器所需的90%门槛。对此，伊朗坚决否认有研发核武器的意图。

据国际原子能机构（IAEA）估算，2025年6月以色列和美国袭击伊朗核设施时，伊朗拥有440.9公斤丰度为60%的浓缩铀。目前尚不清楚这批浓缩铀在袭击中有多少得以保存。