在美国寻求俄乌重启和平谈判之际，美国总统特朗普本周再次鼓励乌克兰总统泽连斯基，亲自到莫斯科与俄罗斯总统普京见面，尽管泽连斯基已经多次拒绝。

彭博社报道，泽连斯基本周在纽约联合国大会与特朗普会晤时，直接回绝了特朗普的这个提议。知情人士称，特朗普一再提出这个建议，令泽连斯基颇为恼火。

被记者当面问几时会访问莫斯科时，泽连斯基回了一句，“坐导弹去”，还爆了一句粗口。

一名美国高级官员对这一说法提出异议，但拒绝透露详情。

泽连斯基和俄罗斯外长拉夫罗夫本周分别在纽约会晤特朗普政府官员。全球柴油价格飙升，美国一直在推动俄乌双方达成协议，停止袭击彼此的能源设施，但双方均未同意。

泽连斯基25日透露，乌克兰与俄罗斯的技术性谈判很可能在阿拉伯联合酋长国举行，不过美方尚未提出具体日期。

欧洲官员说，寒冬将至，欧方正积极游说美国加大对乌克兰支持，特朗普和他的团队对此展现了开放姿态。他们也认为特朗普与泽连斯基的会晤总体成效积极。

另据路透社25日报道，三名匿名消息人士说，美国政府已作出具有法律约束力的承诺，将拨付去年底国会批准的乌克兰军事援助剩余资金，以确保这笔资金不会在9月30日到期后失效。

截至本周初，“乌克兰安全援助倡议”（USAI）项下的4亿美元（约5亿1120万新元），已有3亿零700万美元落实。特朗普政府计划在9月30日本财政年度结束前，落实剩余9300万美元的拨款承诺。