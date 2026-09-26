《华尔街日报》星期五（9月25日）引述美国官员的话报道称，美国总统特朗普已拒绝了伊朗提出的七天停火提议，并告知幕僚，他预计将在11月中期选举后恢复轰炸伊朗。

德黑兰提出的方案是，如果美国解除对伊朗港口的封锁，伊朗将重新开放霍尔木兹海峡并恢复核谈判。美国海军对伊朗实施的海上封锁正严重影响伊朗经济。

特朗普公开说，德黑兰迫切希望在美国中期选举后，与美国就伊朗核计划达成协议。然而，美国官员透露，特朗普私下对伊朗会否满足他的要求持怀疑态度，并已告知幕僚，他认为恢复轰炸伊朗的可能性很大。

特朗普目前的立场表明，这场冲突正处于战争与和平之间的“临界状态”，且很可能重新倒向敌对状态。

尽管特朗普早在美以伊爆发战争初期就已宣布胜利，但他一直在推行外交、下令空袭和收紧对伊朗制裁之间摇摆不定。

美国官员说，再过几周，特朗普的立场可能会发生变化，并可能受到中期选​​举结果的影响。

目前尚无法确定特朗普正在考虑的打击规模。美国官员说，他不愿重启大规模军事行动，部分原因是美国希望把日益减少的弹药储备留作应对其他突发事件。

特朗普之前也说过，要发动大规模袭击以打破美伊谈判僵局。他有时确实会付诸行动，但每当他发出最惊人的威胁——比如彻底抹去整个伊朗文明——他最终总是会退缩。

一名美国官员说，华盛顿与德黑兰仍在通过调解方进行谈判，其中包括核问题的谈判。这名官员说，由美国主导、旨在确保油轮安全通过霍尔木兹海峡的行动，已经降低美伊双方达成协议的紧迫性。

11月3日为美国中期选举日。