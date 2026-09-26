美国参议院一跨党派小组星期五（9月25日）提出一项法案，旨在禁止联邦政府在敏感系统中安装用于人工智能数据中心数据传输的中国制造组件。

路透社报道，这种名为“光收发模块”（optical transceivers）的设备，可以通过光纤以光速传输数据，是美国人工智能（AI）基础设施建设的核心。部分数据中心甚至需要数百万个光收发模块。

法案由共和党议员科宁、麦考密克以及民主党议员费特曼、加列戈共同发起，主要针对中国企业新易盛（Eoptolink）和中际旭创（Zhongji Innolight）生产的光收发模块。

目前，中国光收发模块厂商在AI数据中心的这一核心零部件市场占据主导地位。新法案加大了这些企业的压力。

法案支持者说，北京可能利用这些设备来干扰或阻断对美国AI工具和云服务的访问。

麦考密克在一份通稿中说：“在关乎国家安全的关键技术上，我们不应依赖中国。”

科宁说：“关键的政府通信与信息系统，必须安全、可靠且不受任何外国干预，而使用中国技术会危及这一目标。”

中际旭创此前已被美国战争部列入涉嫌获中国军方支持企业清单。

中际旭创、新易盛以及中国驻美大使馆均未立即回应置评请求。