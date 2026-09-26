美国凯塔利斯特太空科技公司星期五（9月25日）说，公司研发的航天器LINK未能完成抬升尼尔·格雷尔斯·斯威夫特（又称“雨燕”）天文台轨道的任务，当天脱离轨道并再入地球大气层。

新华社报道，航天器LINK于7月3日从马绍尔群岛发射升空，按原计划将在轨与美国国家航空航天局（NASA）的“雨燕”天文台（Swift Observatory）交会并将其捕获，通过自身推进系统抬升“雨燕”轨道高度，从而延长“雨燕”的科学观测寿命。

凯塔利斯特太空公司25日说，LINK发射后顺利完成早期轨道运行，但在运行过程中出现姿态控制问题。NASA和公司随后决定，LINK无法安全执行原定的捕获和提升“雨燕”轨道任务。

凯塔利斯特公司说，LINK在轨运行期间获得了宝贵的飞行数据和运行经验，将为今后研发航天器提供参考。

“雨燕”天文台于2004年发射，主要任务是观测宇宙中的伽马射线暴，其最初设计的主要任务期限为两年，目前已服役超20年。受地球高层大气阻力等因素影响，“雨燕”轨道高度持续下降，它本身没有推进系统，无法自行抬升轨道。

NASA此前说，如果没有新的干预措施，“雨燕”预计将在今年晚些时候重新进入地球大气层。