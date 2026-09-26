美国总统特朗普说，贝森特不会出任他的“人工智能沙皇”，并希望贝森特继续掌管财政部。

路透社报道，特朗普星期五（9月25日）在自家社媒平台Truth Social发文说：“贝森特不会担任‘SI沙皇’。第一，他自己不想当；第二，他在财政部表现非常出色，我想让他继续留在那里！我为什么要换人？”

特朗普在贴文中把人工智能的简称AI，改成了SI。他本周在纽约联合国大会上宣布，美国政府今后将在官方文件中，将“人工智能”更名为“超级智能”（Super Intelligence）。

上周，特朗普说，他计划任命一位人工智能顾问——“AI沙皇”，并组建一支“AI部队”（AI force）。但他未透露两项计划的具体细节或如何实施。

一些人认为贝森特是特朗普“AI沙皇”的热门人选。上星期天，在中国国家主席习近平抵达美国前，贝森特率团与中国副总理何立峰举行会谈，重点讨论了人工智能。

贝森特在会后告诉记者，美方提议建立人工智能安全通报机制，并就此议题开展双边对话，特别强调美方对国家安全方面的关切。

白宫没有立即说明“AI沙皇”的可能人选。

尽管华盛顿与全球立法者日益担忧人工智能带来的风险，但特朗普一再淡化这方面的顾虑，他坚称没有必要实施额外监管。

自发生多起AI智能体（AI agents）失控并入侵外部系统的案例后，顶尖人工智能研究人员警告说，即便是研发人工智能人员也认为，AI智能体可能会在十年内毁灭人类。多名民主党和共和党议员对此表示震惊，并呼吁采取更多应对措施。