美国白宫星期五（9月25日）晚发布了对华关系“公平与对等”事实清单。

彭博社报道，白宫这份对华关系“公平与对等”事实清单（Fact Sheet on China-Related Issues: “Fairness and Reciprocity”），详细阐述了美国总统特朗普与中国国家主席习近平在华盛顿峰会期间达成的核心经贸及战略共识，内容涵盖禁毒、贸易投资、伊朗、煤炭、人工智能以及二战等议题。

禁毒合作：

美方对中方将阿片/吗啡类物质列入管制目录表示欢迎。美方也注意到，中方已对两种芬太尼前体化学品实施了新的出口管制，但强烈敦促中方将这些物质及其他相关化学品永久列入管制清单，以协助遏制非法前体化学品流向北美、落入危险的“毒品恐怖分子”之手。

2026年8月，根据美方执法部门提供的情报，中方逮捕了21名涉嫌制造并向北美非法毒品生产商供应前体化学品的中国公民。美方强烈呼吁中方对其予以最严厉的惩处，包括在适用法律的情况下判处死刑。

此外，特朗普总统敦促习近平主席增加成品油产量，以助力稳定全球能源供应。

美方对中国租借给亚特兰大动物园的两只大熊猫的到来表示欢迎。

贸易与投资理事会落地：

本周，特朗普和习近平本周推动美中贸易理事会（Board of Trade）和美中投资理事会（Board of Investment）正式成立。这两个政府间机制是在2026年5月北京峰会期间确立的。

在贸易理事会框架下，中美同意相互给予价值300亿美元（约383亿新元）的非敏感商品更优惠的关税待遇。

贸易理事会还成立了一个工作组，致力于解决农业领域的市场准入障碍。

美方享受关税优惠的出口商品包括：农产品、鱼类及海鲜、原木及木制品、化妆品和医疗器械。

中方享受关税优惠的对美出口商品包括：小家电、玩具、节日装饰品、儿童安全座椅等消费品。

在特朗普总统致力于推动美国煤炭产业复苏的背景下，中国已同意在2027年和2028年，分别从美国进口至少1000万公吨煤炭。

两国正式成立投资理事会，旨在讨论潜在投资机会、解决投资相关障碍，并为双方处理具有商业实质意义的投资问题提供沟通渠道。

此外，中美将继续就稀土和其他关键矿产供应链短缺问题展开合作，以期将出货量恢复至合理水平。

为美国人民创造更安全的世界：

特朗普总统和习近平主席讨论了如何通过促进和平与繁荣，来增强全球企业和消费者的信心。两国同意在相互尊重、公平和对等的基础上，建立建设性的战略稳定关系。

两国将支持对方举办二十国集团（G20）峰会和亚太经合组织（APEC）会议，两国领导人也表达了出席对方主办峰会的意向。

两位领导人还就俄罗斯、朝鲜、伊朗等持续引发国际关切的议题进行了讨论。双方一致认为，伊朗绝不能拥有核武器，且任何国家或实体均不得在国际航道上非法征收通行费。

两位领导人回顾了美中两国在二战期间作为盟友并肩作战、共同赢得战争胜利的历史。

美方指出，美国二战以来在印太地区的前沿军事部署维护了地区自由与开放，并为美国人的繁荣奠定基础。

此外，特朗普总统主张由美、俄、中三国开展三边军控谈判。

“超级智能”对话机制：

两位领导人同意，在界定相关新兴技术时，使用“超级智能”（Super Intelligence, 简称 SI）一词来代替“人工智能”（Artificial Intelligence，简称 AI）。

两国宣布建立美中“超级智能”（SI）对话机制，就超级智能带来的风险和收益交换意见，下一轮交流计划在2026年11月前举行。

此外，美中两国还同意建立一个专门针对超级智能突发事件的双边沟通渠道。