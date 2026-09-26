（芝加哥／华盛顿综合电）短视频平台公司TikTok与亚拉巴马州就一起青少年社媒安全官司达成和解，将制定更严格的社媒使用限制，并支付至少1亿美元赔偿金。

亚拉巴马州检察长马歇尔星期五（9月25日）宣布这项和解协议。这起诉讼原本将在下周一（28日）开审，马歇尔指TikTok滑不完的视频让它成为最让人上瘾的社媒平台，它的算法将青少年用户推向越来越崇尚暴力和自残的内容，破坏他们的心理健康，造成该州因自残被紧急送医的案件剧增。

除了亚拉巴马，至少还有27个州和华盛顿特区也对TikTok提出类似诉讼。

根据协议，TikTok将支付至少1亿美元（约1亿2780万新元），若TikTok与其他40个州的检察长也在特定时限内签署类似协议，亚拉巴马的赔偿金可增至3亿美元。

协议要求TikTok修改亚拉巴马青少年用户的使用限制，包括每天两小时使用时限、使用15分钟后须暂停、午夜至早上6时禁用、上学时段不可推送通知、禁用美颜滤镜以及采取更严格的年龄审查等措施。

Meta上个月才跟47个州和华盛顿特区达成和解协议，须支付180亿美元的巨额赔偿。TikTok协议将采取的改革措施跟Meta协议一样。它也接受了与Meta协议同样的附加条款，即如果其他社媒平台都同意，夜间禁用时段将延长，覆盖晚间10时至隔天早上7时。

除了这起官司，TikTok还面对数千起由个人、学区和地方政府提起的诉讼。在当中多起官司，Meta、Snap和YouTube也同列被告。