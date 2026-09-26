伊拉克政府星期六说，正与美国进行磋商，希望豁免部分机场执行美国针对伊朗航空公司的制裁措施，以恢复受影响的航班。

法新社报道，伊拉克所有机场本周开始执行有关禁令，导致伊朗航班主要目的地、什叶派圣城纳杰夫国际机场（Najaf）航班严重受扰。

伊拉克总理媒体办公室星期六（9月26日）说：“伊拉克政府正在与美方进行直接磋商，以使部分伊拉克机场得以豁免执行有关措施。”

声明说，豁免将允许有关航班基于人道理由恢复，包括医疗、教育、宗教朝圣以及便利平民出行。

伊朗航空公司主要运送伊拉克什叶派朝圣者前往伊朗圣城，以及伊朗民众前往伊拉克圣地。此外，航班也服务于赴伊朗求学的伊拉克学生和前往当地接受治疗的病患。

多名伊拉克民众告诉法新社，美国制裁措施获执行后，他们被迫寻找其他出行方式。一些人担心无法继续赴伊朗接受治疗，另一些滞留伊朗的民众则被迫选择超过12小时的陆路行程返国。

伊拉克是继阿联酋等国后，加入执行美国禁令的国家。美国财政部长贝森特星期三（23日）说，伊朗航空公司将被“关闭”。

伊拉克与邻国伊朗一样，都是什叶派人口占多数的国家。宗教联系以及政治和经济利益，都是两国保持密切关系的重要因素。

美伊冲突今年2月爆发后，伊拉克航空公司已停止飞往伊朗的航班。