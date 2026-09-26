（华盛顿综合电）据报道，美国国会获得的一份秘密情报评估显示，沙特阿拉伯并未排除研发核武器的可能性。

《纽约时报》引述美国匿名官员的话说，美国国会正在审查特朗普政府协助沙特发展民用核电设施的协议，两党一些国会议员担忧沙特可能利用这个项目，最终发展出核武器。不过美国官员强调，沙特仍未决定要发展核武器。

分析认为，美方这份情报评估所下的结论并不新，因为美方官员长久以来都认为沙特有意拥有核武器。沙特此前曾恫言，若伊朗发展核武器，它也会这么做。

报道指出，只要一开始启动民用核电项目，接下来要发展核武器就更加容易。美国的议员们担心这可能引发中东的核军备竞赛。而确保以色列以外的中东地区保持无核武状态，是美国历任总统用于阻止伊朗核计划的理由之一。

根据上述协议，沙特可将铀（uranium）浓缩至近20%的丰度。这远低于制造核武器所需的纯度，不过，只要达到这个铀浓缩水平，只需很短时间就可进一步浓缩至武器级铀。

国会有90天的时间，来审查沙特民用核电协议。参议院外交关系委员会和众议院外交事务委员会将审查有关协议，但除非国会在审查期间通过一项否决协议的联合决议，不然协议无须参议院或众议院投票表决就可生效。

民主党人对这项协议仍持怀疑态度。六名民主党参议员周五（9月25日）公布一封致国务卿鲁比奥的信，表达他们反对协议的立场。带头的马萨诸塞州参议员马基（Edward Markey）和俄勒冈州参议员默克利（Jeff Merkley）说，他们反对让沙特建造铀浓缩厂。

他们在信中特别指出，沙特曾威胁要研制核武器是他们反对的理由。他们说：“美国从来没有直接向一个无核武器国家转让铀浓缩设施，更不用说，这个国家曾经威胁要发展核武器。”