美国白宫说，中国同意在2027年从美国进口至少1000万吨煤炭，2028年也一样。这是世界两大经济体在缓和贸易摩擦方面取得进一步进展的迹象。

根据白宫发布的声明，作为新启动的中美贸易理事会下达成协议的一部分，两国就对双方各300亿美元（约383亿新元）的非敏感商品给予更优惠关税待遇的建议达成了共识。

彭博社报道，声明也称，符合优惠关税条件的美国产品包括农产品、海产品、木材、化妆品和医疗器械。中国方面的产品则涵盖小家电、玩具、节日装饰品和儿童汽车安全座椅等消费品。

两国还成立了一个工作组，专门致力于解决农业领域的市场准入壁垒，这个领域长期以来一直是双边贸易谈判的核心议题。

此外，华盛顿和北京还成立了投资理事会，旨在探讨投资机遇并解决投资相关障碍。声明还称，双方将继续努力解决美方对稀土和其他关键矿产供应链短缺问题的关切。

美国总统特朗普呼吁中国国家主席习近平提高成品油产量，以帮助稳定全球供应。两位领导人还同意继续就新兴技术进行对话，下一次关于超级智能（Super Intelligence，即人工智能）的交流将不迟于11月举行。