西班牙警方星期六说，一名女子据称遭亲属欺骗前往巴基斯坦，并被迫嫁给表亲，最终获救并返回西班牙。

法新社报道，西班牙加泰罗尼亚（Catalonia）警方星期六（9月26日）发表声明说，两名41岁和45岁的男子7月21日在巴塞罗那机场被捕，涉嫌贩运人口并强迫女子结婚。

警方说，这名女子去年9月被亲属告知，家人已不再反对她与一名在巴塞罗那经营电脑店的巴基斯坦男子交往，因此前往巴基斯坦。但抵达后，亲属据称没收她的西班牙护照，将她困在家中，并在她反对的情况下安排她与一名表亲结婚。

她的伴侣今年4月向警方报案，称她遭家人强行带往巴基斯坦。他此前也曾在巴塞罗那遭两名据称与案件有关联的男子持刀袭击。

西班牙警方随后与驻巴基斯坦大使馆合作找到这名女子，并安排将她救出及送返西班牙。她返国后得到专业支持。

警方说，案件调查仍在进行，警方正在查明所有涉嫌参与这起强迫婚姻及袭击其伴侣事件的涉案者。

巴塞罗那登记在册的巴基斯坦籍居民超过2万6000人，是当地第三大外籍人口群体，仅次于意大利人和哥伦比亚人。