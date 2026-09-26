（华盛顿／布鲁塞尔综合电）彭博社引述消息人士的话报道，为了解决柴油价格高涨的燃眉之急，特朗普政府官员正在探讨一系列措施，包括暂停征收燃油税，以及解除对染色柴油（俗称红柴油）的销售限制。

报道说，美国副总统万斯、能源部长赖特、内政部长伯格姆和财长贝森特等高层都参与了有关讨论。

染色柴油一般用于农业及越野用途，豁免缴税，因此比较便宜，但在法律上不得用于高速公路行驶。为了防止有人违规，这种柴油被染成红色，以便执法人员能够检测驾驶员是否使用了不合规的燃料。

随着收割季节的到来，美国主要农业州的共和党籍州长本周纷纷取消对柴油燃料的限制措施。

美国柴油价格持续处于每加仑6.50美元（约8.30新元）的高位，特朗普本周早前提议暂停出口，反而推高柴油期货价格，引发业内强烈反对。美国主要盟友尤其是欧洲，也对失去美国供应可能引发的经济冲击表示关注。

石油公司高管和其他行业的利益相关者已敦促政府暂停征收联邦柴油税，认为这将在11月中期选举前缓解消费者的价格压力。

欧洲中央银行副行长武伊契奇周五（9月25日）也警告，由于全球炼油产能缩减，柴油价格可能持续居高，推高欧元区的通货膨胀。

他说，俄罗斯炼油厂遭袭抑制了供应，美伊战争扰乱了霍尔木兹海峡的运输，而中国的炼油商似乎也优先满足国内需求而非出口。这些使柴油市场承受很大的供应压力。

欧盟能源专员约根森周五致函成员国的能源部长，警告欧盟正面临能源价格危机，呼吁他们采取措施抑制天然气需求。

欧洲高度依赖进口石油和天然气。外来供应满足欧盟高达八成的天然气需求，这使它极易受到全球能源价格飙升的冲击。目前，欧盟尚未面对供应短缺的问题，但价格持续高涨，迫使一些成员国预先储存天然气，以备冬季需求。