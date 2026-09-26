（华盛顿综合电）中美确认两国在习特会期间同意，将建立人工智能对话与事件沟通渠道，新一轮对话定11月举行。然而，美国跨党派议员在峰会结束当天即提出法案，主张禁止敏感的政府系统使用中企生产的人工智能关键部件，显示双方在寻求合作以管控风险之际，技术竞争仍持续。

中国外交部星期六（9月26日）公布国家主席习近平访美期间达成八点共识，包括建立人工智能（AI）对话、就相关风险与收益进行交流，并设立AI事件沟通渠道。

白宫早前也公布有关共识，并将对话机制称为“美中超级智能对话”。双方尚未公布事件沟通渠道的具体运作方式，以及哪些情况须通报。特朗普星期二（22日）在联合国大会上宣布，美国政府文件今后将以“超级智能”（Super Intelligence）取代“人工智能”，理由是“人工”（Artificial）一词让这项技术听起来像是假的。

据中国外交部的声明，习近平星期四（24日）与美国总统特朗普会谈时说，中美都是AI大国，“有竞争，更可以合作”，应就风险和收益交流，共同防范AI被滥用恶用，并保持人类对AI技术的管控。特朗普表明，AI关乎人类未来，两国应保持对话，加强合作。

中美同意建立沟通渠道，并不意味着双方会放缓AI竞争。市场研究机构Counterpoint Research的理查森告诉法新社，这个渠道可能只是一条热线，真正困难的是如何界定哪些事件须通报，因为很多时候很难快速判断某一起AI事件到底是由国家主导，或只是个别行为，又或者纯属意外。

他认为，这可能成为一道初步安全防线，但很难进一步形成全面的国际AI监管框架。

美议员拟禁中国光模块

美国国会正在推动立法，要限制中国企业供应AI基础设施的关键部件。共和和民主两党的四名参议员星期联手提出法案，主张禁止联邦政府为涉及国家安全的敏感系统采购指定中企生产的光模块。

光模块是光纤通信与AI算力集群中，实现电信号与光信号相互转换的核心光电子器件。这是AI数据中心设备互联的关键部件，可确保通过光纤高速传输数据，有些数据中心甚至安装数百万个。中国厂商在光模块市场占据主导地位。

此法案点名中际旭创和新易盛这两家中国光模块供应商，并把它们的子公司、关联企业及采用相关零部件的光模块纳入限制范围，日后还可把更多企业列入名单。

支持此法案的议员认为，北京可能利用这些关键设备，干扰美国AI工具和云端服务的运行。

但美科技界担忧，限制中国供应商会拖慢美国AI基础设施的建设，反而让中国进一步取得竞争优势。据报，美企虽也有同类产品，但目前产能无法和中国厂商相比。

中美公布多项共识 元首年内再会两次

中美达成的共识之一是对等降税安排，中方确认两国元首指示予以落实。

根据白宫的公开说明，有关安排涉及双方各价值300亿美元（约380亿新元）的非敏感商品。两国也同意把原定11月10日到期的贸易休战延长两个月。



白宫说，中国将在2027年和2028年，每年从美国进口至少1000万吨煤炭。



在国际问题上，两国元首同意，伊朗应履行不发展核武器的承诺，任何国家或机构都不得对国际水道征收通行费。

两国元首星期五在白宫茶叙，随后参观美国国家档案馆。习近平结束三天国事访问后，星期六（26日）返抵北京。特朗普在社媒发文确认，他和习近平今年还有两次会面，即11月在中国深圳举行的亚太经合组织峰会，以及12月在美国迈阿密举行的二十国集团（G20）峰会。