（华盛顿／德黑兰综合电）伊朗向美国提议停火七天，以重开霍尔木兹海峡，但美国总统特朗普拒绝，并恫言在美国11月中期选举后恢复轰炸伊朗。

伊朗是通过调解方卡塔尔，向美国提出重开霍尔木兹海峡的方案，条件是在包括黎巴嫩在内的各条战线停火七天。这期间，美国须解除对伊朗的港口封锁、解冻资金，并给予石油制裁豁免，伊朗则在停火第七天重开海峡，之后与美国针对核问题等展开谈判。

不过，《华尔街日报》星期五（9月25日）引述美国官员报道，特朗普告诉幕僚，他很怀疑伊朗会信守承诺，并称在11月中期选举后很可能恢复对伊朗的军事打击。

官员透露，美国已告知伊朗和调解方，特朗普无意解除海上封锁。美方认为，经济压力终将迫使伊朗签署一份有利于美国和波斯湾阿拉伯国家的协议。

伊朗官方媒体星期六（26日）报道，总统佩泽希齐扬在联合国接受美国媒体采访时说，伊朗政府已针对重开霍尔木兹海峡的方案，同最高领袖穆杰塔巴“进行了协调”。

佩泽希齐扬表明，若美国接受这项方案并履行承诺，伊朗也将履行义务。

伊朗外长阿拉格齐星期五在纽约联合国总部召开记者会，炮轰美国和以色列对伊朗的攻击已造成超过5000人死亡，包括数百名妇孺。他指责美以针对伊朗前最高领袖哈梅内伊和多名高级政治和军事官员的暗杀行动是公然犯罪，违反国际法。

但他也说，如果美方真心希望达成协议并重开霍尔木兹海峡，那么一切准备工作已经就绪。如果美方同意，双方还可针对商定议题，展开更广泛的会谈。

不过，伊朗一名高官对路透社说，就算美国接受重开霍尔木兹海峡的条件，伊朗也不会在核问题上做出让步，包括将高浓缩铀运出境外。

据《华尔街日报》报道，尽管伊朗公开维持不发展也不放弃核计划的立场，但伊朗国内要求退出《不扩散核武器条约》的呼声涌现。

伊朗一名国会议员日前在议会提出一项法案，正式呼吁政府退出这项条约。

伊朗官员近期也警告，伊朗的核政策可能发生变化。8月间，伊朗最高国家安全委员会秘书长雷扎伊就说：“如果伊朗遵守《不扩散核武器条约》仍无法避免遭攻击，那我们为什么不制造核弹呢？”

美伊之间的交火近期已有所缓和，但双方一再相互威胁要扩大打击范围，美国也呼吁国际社会一起在经济上孤立伊朗。

美向中国施压 吁勿支持伊朗

美国驻华大使庞德伟星期五接受美国媒体采访时说，特朗普在会见中国国家主席习近平时要求对方不要向伊朗提供支持，习近平则保证中国不会这么做。

不过，伊朗一名高级官员告诉路透社，中方官员已向伊朗保证，中国不会在美国的压力下限制与德黑兰在经济、政治或军事方面的联系。

中国官媒新华社的报道只说，习近平在习特会上敦促美伊重返6月份达成的停火框架协议，继续谈判，以达成更广泛的和解。