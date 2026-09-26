南非警方星期六在约翰内斯堡东部的埃库尔胡莱尼市又发现一具女性遗体，使当地过去两个月发现的女性遇害人数增至10人。

法新社报道，警方说，新发现的半裸遗体在坦比萨（Tembisa）镇一处墓地附近被发现。警方发言人穆里迪利说，目前只能确认发现遗体，警方已展开现场调查。

省警察总长姆滕贝尼说，死者疑似遭石块砸死，警方将进行验尸以确定确切死因。他说，当局已派出经验丰富的调查人员办案，并承诺追查涉案者。

其余九名死者大多为20多岁至30多岁的女性，其中一些被发现时衣物被脱去，并有遭性侵的迹象。

首名死者是一名37岁女子，7月15日被发现时全身赤裸，并遭电缆扎带捆绑。警方两天后逮捕一名嫌疑人。

另有两名31岁和38岁的女子，因涉及第九起案件被捕，并于星期一被控。警方说，那起案件可能与感情纠纷有关。

警方悬赏40万兰特（约3万1600新元），征集可协助逮捕涉案者的信息。南非第二大政党民主联盟另悬赏3万1000美元（约4万新元）。

针对性别的暴力长期困扰南非。政府上星期说，全国性别暴力指挥中心9月1日至16日接获6782通求助电话，平均每天424通，比8月同期平均每天350通增加21%。

人口约6200万的南非暴力犯罪严重，平均每天发生超过60起命案。