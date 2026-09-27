（纽约彭博电）近来越来越多的美国中小学开始限制学生在课堂上使用科技产品和生成式人工智能（AI）工具，而这股“反科技”风普遍带来了升学率、学术成绩和学生心理健康的显著提升。

全美最大学区纽约市最近限制八年级以下学生的屏幕使用时间，并禁止他们在本学年使用生成式AI工具。新泽西州的黎巴嫩镇学区和洛杉矶联合学区也宣布限制学生的屏幕使用时间。

低科技政策缓解了家长们对科技产品可能危害孩子发展的担忧，一些推行低科技政策的学校发现，家长对这类学校的兴趣显著提升。

黎巴嫩镇的首席学校行政管亚伯拉罕透露，今年夏天搬到该社区的10个新家庭向他反映，他们选择该社区的部分原因是他们听说学校在几个月前就开始讨论减少屏幕时间，并在本学年实施了这一政策。

美国全国公立学校的数量多年来一直持平或呈下降趋势，关闭的学校数量已达2018年以来的最高水平。随着学校面临日益严峻的财政压力，许多学校都在关注减少使用科技产品是否可能节约成本，以及能否提高教育成效。

北卡罗来纳州格兰维尔县学区去年先在所有课堂上每周两天禁止使用科技产品，今年更是全面禁止所有电子设备，也禁止所有学生在学校设备上访问YouTube。

格兰维尔县学区总监温伯恩说，科技禁令似乎与学生纪律和成绩提升方面的许多成果相关。最近的一份报告也印证了他的推测，报告显示，不使用AI聊天机器人完成作业的学生比使用AI聊天机器人的学生表现更好。

低科技政策也意味着，学校可通过减少在课堂上使用软件和硬件，来节省潜在成本。温伯恩指出，教育技术项目“花费巨大”，“远远超过我们在复印和教科书上的花费”。

然而，也有一些人赞同美国教育部关于在课堂上监督和负责任地使用科技的主张，担心在保护学生的当儿，会忽略科技可以带给学生的益处。