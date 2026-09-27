（旧金山综合电）美国部分科技界精英对传统大学教育的成效提出质疑之际，硅谷顶尖风险投资公司安德里森·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）宣布开办一所新学院，为高中毕业生和大学辍学生提供传统大学以外的选择，培养他们开发人工智能（AI）产品。

这所“霍洛维茨·安德里森学院”（Horowitz Andreessen Academy，简称HAA）目前已筹集4200万美元（约5400万新元）资金，赞助人包括Shopify首席执行官吕特克（Tobi Lutke）等科技领袖。

学院设在创新之都旧金山，摒弃了传统大学坐在教室听课的模式。学生将通过动手做项目来学习，课程除了AI应用开发和创业实战，也教人际交往等软技能。英伟达首席执行官黄仁勋和微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）等科技巨头将亲自授课。

此外，学院也与谷歌、英伟达、Meta及Anthropic等数十家科技企业合作。这些公司不仅为学生提供算力支持和实习机会，也打算优先招聘这里的毕业生。

学院计划在2027年9月开课，招收约50名学生，试点首年免收学费，未来将发展为两年制的付费项目。

在硅谷，从盖茨、扎克伯格到近年的年轻AI创业者，辍学办公司的传奇层出不穷。风险投资界普遍认为，AI降低了创业门槛，从小接触AI的“AI原生代”不需要在大学浪费几年光阴。