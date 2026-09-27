在日本，涉及智能手机和人工智能（AI）等前沿技术的欺诈案件激增；据有关部门报告，此类诈骗造成的日均经济损失约为10亿日元（约810万新元）。日本警方计划采取更严厉的措施打击欺诈团伙，包括放宽有关电话监听的法律限制、引入远程分析技术以及加强国际合作。

《读卖新闻》引述日本警方数据指出，去年日本包含诈骗和盗窃的所有财产犯罪，造成的总经济损失约为4984亿日元，创下历史新高。其中针对老年人的诈骗最多。

此外，社交媒体上的投资和恋爱诈骗也激增，导致经济损失急剧上升，去年达到约3257亿日元。

报道指出，日本警方每年抓到约1万2000个与诈骗有关的犯案人，但是他们的幕后主使团伙却逍遥法外。调查工作面对的最大挑战是，这些团伙使用高度保密的通信应用如Signal和Telegram。

这些应用由美国和俄罗斯的工程师开发，会对通信数据进行加密，第三方无法窃听。即使抓获部分涉案人员，也很难彻底瓦解整个犯罪组织或查明它的下一个作案目标。

为突破这一调查困局，日本警察厅星期四（9月24日）提交一份建议书，明确指出防范此类犯罪必须引入“远程分析”新系统，以获取犯罪分子之间以及他们与受害者之间的手机通信内容。

虽然报告未透露具体技术细节，但媒体推测，参考海外先例，警方很可能采用“合法黑客手段”，即通过植入恶意软件入侵嫌疑人的智能手机以复制关键信息。

由于这涉及宪法保障的通信保密性和隐私性，建议书也提出必须建立法官事前授权机制。

预计日本警察厅将在10月召开的国会特别会议上，提交关于修订《警察职责执行法》的法案，以扩大通信监听的适用范围。

日本警察厅长官楠喜信强调，“采用新的远程分析方法，可以提前掌握有关抢劫和诈骗计划的信息，这对于预防犯罪至关重要。”

另据日本TBS电视台，犯罪组织的作案手段日益高明，利用AI技术冒充警察的手法让一些日本老人上当受骗。

今年8月，一名80岁老妇接到一名自称是邮局工作人员的男子电话，对方劈头便问她“是否打算寄一个可疑包裹去香港？”随后，她又接到一通自称是警察的人打来的电话。

在交谈中，她被诱导透露自己在家中存放着100万日元现金。这名“警察”随即教她，“最好把钱放进冰箱里，因为小偷一般不翻冰箱，最安全”。结果，她不在家时，钱都被偷走了。

自2024年起，日本警方强化针对电话诈骗的侦查能力；除了在国内组建针对特殊诈骗案件的联合专案组外，还引入了“虚假身份侦查”手段，允许侦查人员利用伪造的身份证明文件，通过社交媒体申请从事“地下工作”。

日本警方去年利用这个方法，逮捕54名在泰国、柬埔寨、菲律宾和马来西亚据点从事电话诈骗的人员。为了扩大调查，日本今年6月首次向泰国派遣打击诈骗活动的联络官。