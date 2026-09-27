尽管美国总统特朗普拒绝了伊朗关于停火七天以重开霍尔木兹海峡的提议，伊朗仍然坚持认为，只有通过外交途径才能解决和美国与以色列的冲突，使大家走出僵局。

特朗普星期六（9月26日）在白宫外接受媒体采访时说，他已拒绝了伊朗提出重开霍尔木兹海峡的方案，并称伊朗之所以希望达成协议，是因为他们“输得很惨”，已陷入绝境。

特朗普说：“我们正取得巨大的胜利。他们（伊朗）想达成协议，我认为这挺好，我也喜欢达成协议。他们想做的是立即重开霍尔木兹海峡……因为他们没有资金来源，他们的资金都来自霍尔木兹海峡。”

伊朗通过调解方卡塔尔，向美国提出重开霍尔木兹海峡的方案，条件是在包括黎巴嫩在内的各条战线停火七天。这期间，美国须解除对伊朗的港口封锁、解冻资金，并给予石油制裁豁免，伊朗则在停火第七天重开海峡，之后与美国针对核问题等展开谈判。

伊朗外长阿拉格齐星期天（27日）在社交媒体上发文称，伊朗的条件很明确，而任何重开霍尔木兹海峡的举措都取决于这些条件是否得到满足，“只有通过谈判达成解决方案，才能让他们走出这一僵局。”

阿拉格齐也说，尽管特朗普公开表态反对，但负责调解美伊谈判的中间人尚未正式向伊方转达美国拒绝方案的决定。他写道：“我们正在等待调解人向我们传达最终意见，并将在其基础上做出决定。”

美国目前对伊朗实施经济封锁，以施压德黑兰停止在霍尔木兹海峡袭击船只。尽管特朗普一再声称美国控制着这条关键水道，但袭击已导致通过区域的航运量锐减。

另一方面，沙特阿拉伯外交部长费萨尔星期六也在联合国大会一般性辩论发言中表态称，霍尔木兹海峡必须恢复到2月28日之前的状态，不得收取任何费用或设置限制。

费萨尔强调，海湾安全与地区乃至全球安全密不可分，它的稳定与全球能源安全、国际贸易稳定以及全球供应链的韧性直接相关，并指出维护国际航运安全以及全球供应链的韧性，是一项共同责任，需要开展严肃的国际合作。

费萨尔呼吁，必须确保所有国际水道的航行自由，并强调沙特反对任何一方将这些重要水道作为施压、威胁或损害他国利益的工具。