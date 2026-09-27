美国交通部将宣布大幅调低汽车燃油效率的标准，以降低新车价格，推翻前总统拜登时期为了减少石油消耗、推动电动车生产的政策。

路透社星期六（9月26日）报道，美国交通部将在星期一（28日）宣布截至2031年的新标准。

美国总统特朗普说，他已批准了适用于小汽车和卡车的新燃油效率标准，并称这将降低新车价格。美国交通部长达菲则称，星期一将是“美国汽车工人迎来重大胜利的日子”。

根据交通部自身的评估，新标准虽然能降低新车成本，但会在未来数十年里增加燃油消耗和二氧化碳排放。

在拜登执政期间，政府要求2024和2025年的车型燃油效率每年提高8%，2026则要提高10%，2027至2031车型每年提高2%。政府希望以不断提高的燃油效率标准，推动车企生产更多电动车。

特朗普政府则在去年12月提议，追溯并调低至2022年车型的燃油效率标准，此后至2031年期间，每年燃油效率标准仅提高0.25%至0.5%。

这意味着，到2031年，全美新车平均燃油效率为每加仑34.5英里（约合每公升14.7公里），远低于拜登政府设定的每加仑50.4英里（约合每公升21.4公里）。交通部估计，新提案将使每辆新车的平均成本减少930美元（约1240新元）。

不过交通部也指出，到2050年，这将使燃油消耗量增加约1000亿加仑，燃油支出增加1850亿美元，二氧化碳排放量也将增加约5%。

特朗普此举将使汽车制造商更容易向消费者销售低效能车辆。但在拜登时期担任交通部长的布蒂吉格批评称，降低标准将把清洁技术的未来拱手让给中国，“迫使美国人在加油站付出更多油钱”。