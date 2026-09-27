西班牙首都马德里一名87岁老妇被驱逐出居住70多年的公寓，成为西班牙住房危机民怨暴发的最新导火索，数万名民众星期六（9月26日）走上马德里街头示威抗议。

法新社报道，87岁的玛丽卡门·阿巴斯卡尔（Maricarmen Abascal）星期三（23日）在警方破门而入后，被医护人员用担架抬出她在马德里居住了70年的公寓的画面，在社交媒体上疯传，令西班牙深重的住房危机再度成为全国瞩目的焦点。

在星期六的游行中，成千上万的民众在街头摇晃钥匙、吹响口哨，抗议不断攀升的居住成本，并要求提高驱逐租户的法律门槛。游行队伍中一面横幅醒目地写着：“下一个被赶走的，可能就是你。”

集会结束后，部分抗议人士在市中心地标太阳门广场（Puerta del Sol）扎营露宿，并呼吁更多民众到场声援。据法新社记者观察，约十几顶帐篷已在马德里自治区政府大楼前的广场上支起，数千名示威者将帐篷包围，警方则在旁严密戒备。

马德里官方估计此次示威人数约为2万5000人；但发起此次抗议的马德里租户联盟（Madrid Tenants’ Union）称，实际参与人数超过30万。

马德里租户联盟在社交媒体X上发文直言：“我们再也无法忍受了。要么租房体制崩溃，要么政府下台。”

租户联盟透露，一家房地产公司收购了阿巴斯卡尔居住的公寓后，将租金大幅提高275%至每月2650欧元（约3800新元）。由于无法承受高昂租金，在这栋公寓里生活了70年的阿巴斯卡尔被迫搬离。

阿巴斯卡尔如今已成为西班牙住房危机的象征。在游行开始前数小时，她因被驱逐后过度劳累而住院治疗，在病榻上录制视频呼吁民众积极抗争。

阿巴斯卡尔在视频中说：“我希望我的遭遇能起到警示作用，不让悲剧在他人身上重演。我也希望这能鼓励大家站出来，共同推动修改那些允许将我赶出家门的冷酷法律。”

自阿巴斯卡尔被驱逐事件发生以来，左翼社会党首相桑切斯在全国范围内面临一波接一波的抗议怒潮。

为了平息民怨，预计西班牙内阁将在下一次会议上紧急批准一揽子应对措施。这个法案被非正式地命名为“玛丽卡门法令”，内容将包括自动延长租约，以及对驱逐租户实施更为严苛的限制。

然而，鉴于桑切斯领导的少数派政府在国会不占多数，法案最终能否通过仍存在悬念。尽管今年较早时一项类似的法案曾遭到否决，但阿巴斯卡尔的遭遇正产生强大的舆论辐射力，将迫使各党派重新审视这一议题。

西班牙央行估算，西班牙目前的住房缺口高达70万套。分析人士也指出，西班牙公共住房资源极度匮乏，而在旅游业蓬勃发展以及移民流入带动人口增长的双重压力下，住房需求连年飙升，导致各主要城市的房租一路狂飙。