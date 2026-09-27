美国《华尔街日报》报道，波音发现了一个此前未公开的737 MAX客机软件缺陷，可能导致自动导航功能在客机降落时失效。目前美国联邦航空局正在进行调查评估，多家航司也已要求波音不要交付配备了这个软件的飞机。

《华尔街日报》星期六（9月26日）引述波音公司的内部文件报道，这个缺陷源于驾驶舱的一次软件更新，当机组人员在复飞（missed approach）后改变原定的飞行路线时，可能会触发自动导航功能（automated navigation）失效的故障。

波音在回应中表示，公司已于上个月通知所有737客机运营商有关这个软件的问题，提醒它们在特定的降落情境下，飞行员可能无法使用自动飞行指引功能。

波音说：“我们已向运营商分享了相关信息，强化了现有的飞行员安全操作规程，以妥善应对此类情况。我们的工程师正致力于开发软件更新，以永久解决这一问题。”

美国联邦航空局（FAA）称，已获悉特定波音737 MAX客机的飞行控制电脑软件更新中存在潜在问题，目前正与波音及各航空公司密切合作。联邦航空局也说，将召集纠正措施审查委员会进行评估，若发现任何安全隐患，将立即采取行动。

近年来，波音面临着极其严苛的监管与安全审查。2018年和2019年，波音737 MAX客机接连发生两起致命空难，导致该机型在全球范围内被勒令停飞。

报道称，目前美国西南航空（Southwest Airlines）和联合航空（United Airlines）已要求波音不要交付配备了受影响软件的新737 MAX客机，而是要求安装此前版本的软件。

目前尚不清楚有多少架正在运营的客机搭载了这款有缺陷的软件。波音、航空公司及监管机构称，正在对该问题进行评估，以确认其是否会构成飞行安全隐患。